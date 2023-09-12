Молодая семья из Москвы обустраивает ферму во Владимирской области. У аграриев тридцать третьего...

Молодая семья из Москвы обустраивает ферму во Владимирской области.У аграриев тридцать третьего региона горячая пора. Не только у крупных СПК, но и у маленьких хозяйств. Таких как ферма супругов Одерий в Суздальском районе. Несколько лет назад они переехали в село Погост-Быково из Москвы и теперь строят там семейную ферму своей мечты. С их достижениями познакомился Никита Тарбеев.Вячеслав Одерий в парадной рубашке- сегодня завершается его первый самостоятельный покос.Трактор и ворошилку купил прошлой осенью теперь он настоящий, прошедший боевое крещение аграрий. А ведь еще недавно Вячеслав работал су-шефом в японском ресторане в Москве.Успеть нужно до двух часов - с семидесятипроцентной вероятностью будет дождь...Вячеслав Одерий, фермер:- Идут огромные тучи, мы кооперируемся с другими фермерами, договариваемся, помогаем друг другу. Вот я попросил,чтобы меня запрессовали потому что второй техники еще пока нет. Всё что мы соберём в короткий срок, прокормит наших животных в будущий год.Первой идёт ворошилка, за ней пресс-подборщик, поле покрывается рядами валков. У Вячеслава участок в семьдесят гектаров, в обороте пока двадцать. Но скоро будет больше...В это время хозяйство- коровы и козы- на жене Вячеслава, Корине. Экономист по образованию, она считается в семье главным агрономом, но приходится и совмещать...- Это Вест, это Лика- одна из самых маленьких и последних. Это вот наш первый бык.Всех своих подопечных Корина, как Юлий Цезарь знает по именам- это три десятка коз, коров и телят.-Вот теленок, назвали его Воришка. Он постоянно ворует молоко.- У чужих матерей?- У всех. Кто к нему благосклонен сегодня у того и ворует.Пятнадцать лет супруги прОжили в столице. Приехали на лето отдохнуть в Суздале, сняли жильё, да так, сами того не ожидая, и остались. Купили участок в селе Погост-Быково, построили свой дом.Корина Одерий, супруга фермера:- Тут воздух даже другой, тут рассветы и закаты другие. Тут закаты тёмно- розового цвета. Никогда в жизни я не видела таких закатов. Наверное это была какая-то влюбленность. И мы счастливы, что мы здесь остались.А вот и глава хозяйства. Можно поздравлять- полевые работы закончены, дождь так и не начался.- Успели, план сделан. Был поставлен в этом году сделать сто рулонов сена. План выполнен на 104 процента. 104 рулона сделано. Первый раз покос на сезон начат и завершен мною.-Сам всё сделал...-Сами изучали косилки, ворошилки.А недавно, рассказывает Вячеслав, семейное дело наконец начало приносить доход. К ним приезжают за молоком и сыром. Пользуется спросом их продукт на суздальском фермерском рынке.Молодой осетинский сыр, трёхмесячный маасдам... Супруги идут от простого к сложному. В этом году Вячеслав закончил курсы по сыроделию.Вячеслав Одерий, фермер:- Приготовление продуктов общественного питания, это то, чему я учился и работал 20 лет. Сыры, конечно, я до этого не делал, но микробиология молока, работа с молоком- это мне хорошо известно.А ведь начиналось все с одного телёнка. Вот она корова-родоначальница- Герцогиня или просто Гера.Вячеслав Одерий, фермер:- Увидел объявление, где продавалась маленькая тёлочка, а дата её рождения это годовщина нашей свадьбы и поэтому я понял, что звёзды сошлись. Уговорил жену. Она согласилась И вот с двухнедельного возраста мы ее купили.Сейчас Герцогине два года и три месяца...- Мы нашли то место, где нам спокойно и хорошо.-Мы счастливы, потому что у нас дети во всем процессе участвуют.- Они доят коз, пасут животных, если кто-то там ушибся, травмировался. Это сочувствие, созидание им оно присуще. Это дорогого стоит.Они не готовы сидеть в телефоне нон-стопом, играть в компьютер. Нет, у них есть Плейстейшн, компьютеры, телефоны, но зачастую мяч, батут, какие-то игры. Это у них в приоритете.Старшая дочь, правда, отучилась и осталась в Москве, рассказывает Вячеслав, а вот младшие полностью приспособились с сельской жизни и ходят теперь в суздальскую школу. Вот второклассник Савелий принес домой первую в жизни пятерку.Савелий Одерий, сын фермера:- Тут хороший запах, тут везде трава, а в городе, там даже ёлки нет...-Там есть ёлки, ты чего?- Нет, может, есть, но их там мало. Там всё время едут машины, а тут свежо, тут хорошо, тут много травы!Старшая, Изабелла вспоминает, как в первый раз оказалась в деревне.Изабелла Одерий, дочь фермера:- Это было незабываемое воспоминание- невозможно просто забыть. Не представишь, то, что сейчас у нас есть и животные и хозяйство. Нельзя было представить, что всё это будет здесь стоять.А тем временем их хозяйство всё растёт. В семейных планах строительство небольшой молочной фермы и сыроварни. Супруги получили грант в четыре миллиона рублей. Земли много, стройматериалы уже закуплены и ждут своего часа. И , возможно, когда-нибудь их дело превратится в нечто большее, чем семейная ферма.Никита Тарбеев, Алексей Ковалев, Вести Владимир.