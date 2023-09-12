Александр Морозов рассказал, почему шоу прекратило свое существование. Это вопрос очень долго не давал покоя телезрителям.

Александр Морозов рассказал, почему шоу прекратило свое существование. Это вопрос очень долго не давал покоя телезрителям.Российский артист эстрады, звезда программы "Кривое зеркало" Александр Морозов рассказал, почему шоу прекратило свое существование. Юморист заявил в разговоре с журналистами, что артисты стали покидать передачу, потому что съемки в ней приносили им меньше денег, чем сольные гастроли."Когда у нас заканчивались съемки "Кривого зеркала", мы все разъезжались на свои сольные гастроли. На гастролях мы, конечно, зарабатывали больше. Поэтому люди постепенно стали отваливаться. И постепенно это все разошлось, как круги на воде", — цитирует артиста издание "Армгументы и факты".Кроме того, юморист отметил, что смех зрителей, который звучал в передаче, был настоящим. Ранее Морозов назвал страну, которую он считает лучшей для российских артистов. По его мнению, таким местом является Белоруссия. Юморист объяснил, что на концертах в этой стране всегда была душевная атмосфера.Стоит отметить, что программа "Кривое зеркало" выходила с 2002 по 2013 год. Сначала шоу транслировал Первый канал, после этого — канал "Россия 1". В эфире передачи артисты демонстрировали различные юмористические номера.