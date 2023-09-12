Во Владимирской области проводили очередную группу добровольцев, решивших поступить на контрактную воинскую службу.

Во Владимирской области проводили очередную группу добровольцев, решивших поступить на контрактную воинскую службу. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба регионального правительства.Мужчин напутствовали родные и знакомые, представители военного комиссариата, церкви и органов власти.В своей речи министр региональной безопасности Сергей Полузин подчеркнул, что земляки гордятся мужеством добровольцев и благодарят за защиту Родины.