Народный фронт добился включения единственной дороги в деревню во Владимирской области в план...

"Народный фронт" добился включения единственной дороги в деревню во Владимирской области в план ремонта.Сейчас в деревне КАменово в Камешковском районе основной дороги нет - есть бездорожье, жалуются люди. Осенью и весной из-за дождей глинистую почву размывает и проехать возможно только на тракторе, а пройти - в резиновых сапогах, и то не факт, что дойдешь, говорят местные жители. Теперь у них есть письмо от районной администрации, в котором чиновники обещают, что дорога в КАменово появится совсем скоро. А региональное отделение Народного фронта продолжит мониторить ход ремонтных работ.Екатерина Носова, староста деревни Каменово Камешковского района:- Часть деревни, по которой пролегает эта дорога, приходит в запустение. Люди не могут проехать к своим домам, в итоге они их просто забрасывают. Также у нас в этой стороне деревни расположено крестьянско-фермерское хозяйство. Дорога затрудняет подвоз кормов и реализацию продукции.Игорь Шубников, эксперт регионального штаба Народного фронта во Владимирской области:- Наконец власть поняла и увидела, что дорога здесь просто необходима. Значит, дорога будет сделана.