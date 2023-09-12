О том, что ещё нового в зелёной отрасли, рассказал министр лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.

О том, что ещё нового в зелёной отрасли, рассказал министр лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.Обмен опытом– Евгений Викторович, пару недель назад вы проходили стажировку в Республике Беларусь. Поделитесь впечатлениями.– В составе небольшой группы с представителями четырёх субъектов, включая Забайкальский край, Республику Молдавия, Ульяновскую область и, конечно, Владимирскую, мы знакомились с работой коллег из Белоруссии: смотрели, как организовали систему ведения лесного хозяйства, обменивались опытом, рассказывали о своих достижениях.Во время поездки я ещё сильнее укрепился во мнении, что массу вопросов в нашей отрасли можно решить с минимальными финансовыми вложениями. Одним словом, есть много идей, которые бы хотелось воплотить в нашем регионе, и этим мы займёмся в ближайшее время.Пополняем бюджеты– Давайте поговорим о цифрах. Наша область – достаточно лесистый регион: больше половины территории занимают зелёные насаждения. Как это влияет на отчисления в казну федерального, областного уровней?– Без ложной скромности могу отметить: Владимирская область – один из лучших субъектов ЦФО по ведению лесного хозяйства. Если в прошлом году в стране мы занимали 15-е место, то в этом поднялись до 13-го. И в дальнейшем ставим более амбициозные задачи.За этими показателями стоит огромная работа: во-первых, у нас одна из самых мощных и развитых систем тушения лесных пожаров и самый большой в ЦФО показатель количества людей, задействованных в них. Соответственно, по уровню субвенций в Центральном федеральном округе мы вторые – после Московской области.Если говорить о доходах отрасли, то в этом году впервые достигли уровня условной рентабельности, то есть самоокупаемости.Безусловно, основные деньги идут в федеральный бюджет. Но и область получает дополнительный доход от лесного хозяйства. Кроме того, мы проводим аукционы для развития малого и среднего бизнеса, поддерживаем предприятия на местах. Мы понимаем, что предпринимательство как локомотив экономики должно развиваться, и прикладываем к этому серьёзные усилия.Жаркие дни– В 2023 году, в отличие от нескольких предыдущих, лето выдалось не слишком жарким. Как вы оцените этот период с точки зрения пожарной безопасности?– Задымлений действительно было мало. Поэтому рядовому обывателю кажется, что всё благополучно. На самом деле за этим благополучием стоит огромная работа сотрудников лесного хозяйства.Подготовку к пожароопасному сезону (обычно его устанавливают с середины апреля по октябрь. – Прим. авт.) начинаем, как только сходит снег: создаём новые минерализованные полосы, очищаем уже имеющиеся, ставим аншлаги и ограничители, составляем планы тушения лесных пожаров, проводим разъяснительные работы, подготавливаем диспетчерскую службу, ремонтируем технику и т. д.Область активно нам в этом помогает. Благодаря поддержке региона за три года удалось обновить 40% спецтехники. Также за счёт средств областного бюджета мы докупили 10 видеокамер. Теперь их 60, они покрывают примерно 60% лесного фонда.На сегодняшний день плановые показатели противопожарного обустройства выполнили на все 100%, но всегда есть куда стремиться!– В чём основные причины лесных пожаров?– Существует некий показатель – класс природной пожарной опасности: это так называемые изначальные характеристики: почвенные, водные условия, породный состав, способность лесного массива образовывать горючие материалы, наличие древесно-кустарниковой растительности. По этому показателю наша область – потенциально опасный природный субъект.Близость Московской области ещё сильнее усугубляет ситуацию: большое число дачников, устремляющихся к нам в летний период, тоже фактор риска. Основная причина пожара – природные условия, наложенные на человеческий фактор.Поэтому так важно работать с населением, проводить профилактические беседы.Враг с крыльями– Летом горожане жаловались на нашествие непарного шелкопряда. Наверняка гусеницы не обошли и лесные насаждения?– Поскольку мы ведём непрерывный мониторинг, который показал наличие жука в соседних регионах, появление вредителей во владимирских лесах было прогнозируемо. Мы подготовились и даже привлекли коллег из Россельхознадзора и Рослесзащиты.Но пришлось столкнуться с серьёзной проблемой. Дело в том, что основные очаги непарного шелкопряда находились на территориях населённых пунктов, возле рек и озёр, а также на землях национального парка Мещёра, то есть там, где применение химических реагентов строго запрещено.Тем не менее удалось найти компромиссный вариант и подобрать «мягкий» препарат, который не нанесёт вреда ни растениям, ни человеку, ни водным ресурсам.– Много ли времени понадобится для восстановления леса после нашествия гусениц?– Особенность этого вредителя такова, что после него лесной массив не погибает и возвращается к полноценной жизни. Если вы сегодня проедете по тем участкам, которые прошёл шелкопряд, то разницы с другими территориями не заметите: такие же зелёные берёзки – деревья ожили и благополучно растут дальше.Цифровизуемся!– А как дело обстоит с браконьерами?– Одна из главных задач, поставленных перед нами правительством РФ, – декриминализация отрасли: ни одно дерево без легального документа не должно быть реализовано. Тут, хочу отметить, мы достигли серьёзных успехов. Во многом помогла система «ЛесЕГАИС». Она помогает в режиме офлайн сформировать электронные сопроводительные документы на перевозку леса. Инспекторы ГИБДД, остановив машину и наведя смартфон на штрихкод, моментально получают информацию о перевозимой древесине.На этом цифровизация не заканчивается. С 1 октября наш регион войдёт в федеральную геоинформационную систему лесного комплекса. Это полный электронный аналог владимирского леса, своеобразная подробная карта. Через ФГИС можно будет отследить полный путь дерева – от делянки до транспортировки.Но этот процесс очень трудоёмкий – необходимо наполнить базу первичной документацией.Нельзя забывать о текущей работе – патрулирование, совместные рейды с правоохранительными органами, плановые, внеплановые мероприятия дают результат, и мы видим существенное снижение показателей незаконной лесозаготовки.Поможем соседям– Насколько хорошо в регионе развита система лесовосстановления?– Эта сфера традиционно была и остаётся нашим коньком. Если по нацпроекту «Экология» к 2024 году регионам поставили задачу 100-процентного восполнения зелёных насаждений, то Владимирская область этот план выполняет каждый год.Благодаря системе компенсационного лесовосстановления территории, которые были непригодны для ведения лесного хозяйства, очищают от неценной древесины и высаживают на их месте сосны, ели – в зависимости от характеристики почвы.Кроме того, мы регион-донор, то есть в своих питомниках выращиваем посадочного материала больше, чем требуется для личного пользования. Остальное продаём соседям, чтобы они тоже смогли решить свои задачи.– Совсем скоро работники лесной отрасли отметят свой профессиональный праздник. Что бы вы хотели им пожелать?– Равнодушных и безразличных лесное хозяйство отторгает. Поэтому у нас работают люди, преданные своему делу. Хочу сказать им огромное спасибо за труд, за то, что с честью и достоинством несут знамя владимирского лесовода, и пожелать крепкого лесного здоровья, мира, любви, семейного благополучия и достатка.