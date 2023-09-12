О том, что ещё нового в зелёной отрасли, рассказал министр лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.
О том, что ещё нового в зелёной отрасли, рассказал министр лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.
Обмен опытом
– Евгений Викторович, пару недель назад вы проходили стажировку в Республике Беларусь. Поделитесь впечатлениями.
– В составе небольшой группы с представителями четырёх субъектов, включая Забайкальский край, Республику Молдавия, Ульяновскую область и, конечно, Владимирскую, мы знакомились с работой коллег из Белоруссии: смотрели, как организовали систему ведения лесного хозяйства, обменивались опытом, рассказывали о своих достижениях.
Во время поездки я ещё сильнее укрепился во мнении, что массу вопросов в нашей отрасли можно решить с минимальными финансовыми вложениями. Одним словом, есть много идей, которые бы хотелось воплотить в нашем регионе, и этим мы займёмся в ближайшее время.
Пополняем бюджеты
– Давайте поговорим о цифрах. Наша область – достаточно лесистый регион: больше половины территории занимают зелёные насаждения. Как это влияет на отчисления в казну федерального, областного уровней?
– Без ложной скромности могу отметить: Владимирская область – один из лучших субъектов ЦФО по ведению лесного хозяйства. Если в прошлом году в стране мы занимали 15-е место, то в этом поднялись до 13-го. И в дальнейшем ставим более амбициозные задачи.
За этими показателями стоит огромная работа: во-первых, у нас одна из самых мощных и развитых систем тушения лесных пожаров и самый большой в ЦФО показатель количества людей, задействованных в них. Соответственно, по уровню субвенций в Центральном федеральном округе мы вторые – после Московской области.
Если говорить о доходах отрасли, то в этом году впервые достигли уровня условной рентабельности, то есть самоокупаемости.
Безусловно, основные деньги идут в федеральный бюджет. Но и область получает дополнительный доход от лесного хозяйства. Кроме того, мы проводим аукционы для развития малого и среднего бизнеса, поддерживаем предприятия на местах. Мы понимаем, что предпринимательство как локомотив экономики должно развиваться, и прикладываем к этому серьёзные усилия.
Жаркие дни
– В 2023 году, в отличие от нескольких предыдущих, лето выдалось не слишком жарким. Как вы оцените этот период с точки зрения пожарной безопасности?
– Задымлений действительно было мало. Поэтому рядовому обывателю кажется, что всё благополучно. На самом деле за этим благополучием стоит огромная работа сотрудников лесного хозяйства.
Подготовку к пожароопасному сезону (обычно его устанавливают с середины апреля по октябрь. – Прим. авт.) начинаем, как только сходит снег: создаём новые минерализованные полосы, очищаем уже имеющиеся, ставим аншлаги и ограничители, составляем планы тушения лесных пожаров, проводим разъяснительные работы, подготавливаем диспетчерскую службу, ремонтируем технику и т. д.
Область активно нам в этом помогает. Благодаря поддержке региона за три года удалось обновить 40% спецтехники. Также за счёт средств областного бюджета мы докупили 10 видеокамер. Теперь их 60, они покрывают примерно 60% лесного фонда.
На сегодняшний день плановые показатели противопожарного обустройства выполнили на все 100%, но всегда есть куда стремиться!
– В чём основные причины лесных пожаров?
– Существует некий показатель – класс природной пожарной опасности: это так называемые изначальные характеристики: почвенные, водные условия, породный состав, способность лесного массива образовывать горючие материалы, наличие древесно-кустарниковой растительности. По этому показателю наша область – потенциально опасный природный субъект.
Близость Московской области ещё сильнее усугубляет ситуацию: большое число дачников, устремляющихся к нам в летний период, тоже фактор риска. Основная причина пожара – природные условия, наложенные на человеческий фактор.
Поэтому так важно работать с населением, проводить профилактические беседы.
Враг с крыльями
– Летом горожане жаловались на нашествие непарного шелкопряда. Наверняка гусеницы не обошли и лесные насаждения?
– Поскольку мы ведём непрерывный мониторинг, который показал наличие жука в соседних регионах, появление вредителей во владимирских лесах было прогнозируемо. Мы подготовились и даже привлекли коллег из Россельхознадзора и Рослесзащиты.
Но пришлось столкнуться с серьёзной проблемой. Дело в том, что основные очаги непарного шелкопряда находились на территориях населённых пунктов, возле рек и озёр, а также на землях национального парка Мещёра, то есть там, где применение химических реагентов строго запрещено.
Тем не менее удалось найти компромиссный вариант и подобрать «мягкий» препарат, который не нанесёт вреда ни растениям, ни человеку, ни водным ресурсам.
– Много ли времени понадобится для восстановления леса после нашествия гусениц?
– Особенность этого вредителя такова, что после него лесной массив не погибает и возвращается к полноценной жизни. Если вы сегодня проедете по тем участкам, которые прошёл шелкопряд, то разницы с другими территориями не заметите: такие же зелёные берёзки – деревья ожили и благополучно растут дальше.
Цифровизуемся!
– А как дело обстоит с браконьерами?
– Одна из главных задач, поставленных перед нами правительством РФ, – декриминализация отрасли: ни одно дерево без легального документа не должно быть реализовано. Тут, хочу отметить, мы достигли серьёзных успехов. Во многом помогла система «ЛесЕГАИС». Она помогает в режиме офлайн сформировать электронные сопроводительные документы на перевозку леса. Инспекторы ГИБДД, остановив машину и наведя смартфон на штрихкод, моментально получают информацию о перевозимой древесине.
На этом цифровизация не заканчивается. С 1 октября наш регион войдёт в федеральную геоинформационную систему лесного комплекса. Это полный электронный аналог владимирского леса, своеобразная подробная карта. Через ФГИС можно будет отследить полный путь дерева – от делянки до транспортировки.
Но этот процесс очень трудоёмкий – необходимо наполнить базу первичной документацией.
Нельзя забывать о текущей работе – патрулирование, совместные рейды с правоохранительными органами, плановые, внеплановые мероприятия дают результат, и мы видим существенное снижение показателей незаконной лесозаготовки.
Поможем соседям
– Насколько хорошо в регионе развита система лесовосстановления?
– Эта сфера традиционно была и остаётся нашим коньком. Если по нацпроекту «Экология» к 2024 году регионам поставили задачу 100-процентного восполнения зелёных насаждений, то Владимирская область этот план выполняет каждый год.
Благодаря системе компенсационного лесовосстановления территории, которые были непригодны для ведения лесного хозяйства, очищают от неценной древесины и высаживают на их месте сосны, ели – в зависимости от характеристики почвы.
Кроме того, мы регион-донор, то есть в своих питомниках выращиваем посадочного материала больше, чем требуется для личного пользования. Остальное продаём соседям, чтобы они тоже смогли решить свои задачи.
– Совсем скоро работники лесной отрасли отметят свой профессиональный праздник. Что бы вы хотели им пожелать?
– Равнодушных и безразличных лесное хозяйство отторгает. Поэтому у нас работают люди, преданные своему делу. Хочу сказать им огромное спасибо за труд, за то, что с честью и достоинством несут знамя владимирского лесовода, и пожелать крепкого лесного здоровья, мира, любви, семейного благополучия и достатка.