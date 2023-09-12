Падение Торпедо и взлет Мурома: во Владимирской области подвели итоги футбольного тура И...

Падение "Торпедо" и взлет "Мурома": во Владимирской области подвели итоги футбольного тураИ новости спорта. Владимирское Торпедо после очередного поражения, скатилось на последнее место турнирной таблицы.В этот раз черно-белых обидела калининградская Балтика-БФУ. Торпедовцы открыли счет в самом начале встречи. Но еще до свистка на перерыв пропустили три мяча. Во втором тайме счёт не изменился- 1-3.А вот у футбольного клуба Муром дела напротив обстоят очень даже неплохо. В минувшем туре футболисты с берегов Оки дома обыграли столичный Велес. На 54-ой минуте Илья Азявин по-пижонски подрезал мяч над вратарём. По итогам первого круга в группе "золото" Муромляне на втором месте . От лидера, брянского Динамо, их отделяет всего два очка.Евгений Перевертайло, главный тренер ФК "Муром":- Очень сложная была игра, выбывали игроки.