За восемь месяцев электропоезда перевезли больше 2,6 млн пассажиров.

За январь-август 2023 года скоростные поезда «Ласточка», в том числе те, которые проходят через Владимирскую область, перевезли больше 2,6 млн пассажиров. Это на 21% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба ГЖД.«Ласточка», курсирующая по маршруту Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород перевезла около 2,5 млн человек. Больше 138 тысяч пассажиров воспользовались поездом сообщением Нижний Новгород — Киров — Нижний Новгород.Электропоезд, который с 1 июня ежедневно ходит между Нижним Новгородом и Ивановом через Владимирскую область, перевез 31 тысячу пассажиров.Напомним, «Ласточки» ходят пяти и 10-ти вагонном исполнении.