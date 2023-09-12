Состоялось заседание оргкомитета конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области».

Состоялось заседание оргкомитета конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области». Об этом 12 сентября депутат Госдумы от Владимирской области и член жюри конкурса Алексей Говырин сообщил .Как отмечают члены жюри, в нынешнем году конкуренция среди населённых пунктов 33-го региона очень высока. На конкурс заявились как новички, так и опытные участники, в том числе те, кто в прошлые годы уже занимали призовые места, но продолжают благоустраивать свои деревни и сёла.Теперь представителям оргкомитета предстоит непростая задача: до конца недели внести свои предложения и назвать достойнейших.«Я лично уже определился со своей версией победителей, в том числе и по номинациям, которые решил лично поддержать на старте конкурса — по самой оригинальной предпринимательской инициативе и мастерам народных промыслов», – написал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Победителей конкурса наградят 26 сентября в региональной столице.