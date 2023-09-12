Смотрите Вести в 14.30: Семья из Москвы обустраивает ферму во Владимирской области
Уколись.
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Смотрите "Вести" в 14.30: Семья из Москвы обустраивает ферму во Владимирской области
Уколись.
- Совигрипп и Ультрикс Квадри на месте... Где во Владимире можно сделать прививку против гриппа?
Своё дело.
- Переехали из Москвы под Суздаль и строят там ферму свой мечты. Чем завершился первый самостоятельный сенокос?
В воде не тонет!
- И начинал с деревянных лошадок - теперь создает удивительные наличники... Как мастер из Гороховца возрождает искусство корабельной резьбы.