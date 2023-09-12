Смотрите Вести в 14.30: Семья из Москвы обустраивает ферму во Владимирской области Уколись. -...

Смотрите "Вести" в 14.30: Семья из Москвы обустраивает ферму во Владимирской областиУколись.- Совигрипп и Ультрикс Квадри на месте... Где во Владимире можно сделать прививку против гриппа?Своё дело.- Переехали из Москвы под Суздаль и строят там ферму свой мечты. Чем завершился первый самостоятельный сенокос?В воде не тонет!- И начинал с деревянных лошадок - теперь создает удивительные наличники... Как мастер из Гороховца возрождает искусство корабельной резьбы.