Сотрудники МЧС напоминают владимирским школьникам о пожарной безопасности В образовательных...

Сотрудники МЧС напоминают владимирским школьникам о пожарной безопасностиВ образовательных учреждениях региона стартовал месячник пожарной безопасности. Сотрудники МЧС считают важным освежить в памяти школьников правила безопасного поведения, возможно, подзабытые за время каникул.Урок ОБЖ спасатели провели в 22 школе Владимира. Детям рассказали, как правильно пользоваться огнетушителями, как надевать защитные маски и противогазы, и как устроена система автоматической пожарной сигнализации. А еще напомнили, что делать, когда она срабатывает. Не поддаваться панике, организованно двинуться к пожарному выходу и, по возможности, помочь одноклассникам покинуть здание.Ксения Егорова, учитель начальных классов, замдиректора школы №22 г. Владимира:- Когда это рассказывает учитель на уроках, это запоминается, но детям было бы интереснее увидеть сотрудников в форме и тем более попробовать все это вживую, на практике.Еще интереснее - побывать в настоящей пожарной части. И у владимирских школьников есть такая возможность. Каждый день ребята из детских садов, школ и средних специальных учебных заведений ходят на работу к спасателям - на экскурсии. Очередную провели для учеников 5 класса восьмой школы Владимира. Детей провели по помещениям пожарной части, показали технику, познакомили с отважными пожарными и не менее отважными диспетчерами, которые принимают сообщения о происшествиях. Рассказали, как проходят боевые сутки, как высоко можно забраться по пожарной автолестнице и, конечно, дали всё посмотреть и потрогать.Ольга Ефремова, начальник отделения профилактики пожаров 1-ого ПСО ГУ МЧС по Владимирской области:- У детей была возможность познакомиться с такой профессией, как пожарный. Померить боёвки, аппараты, познакомиться с пожарно-техническим оборудованием машин.