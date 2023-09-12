Суздаль готовится к фестивалю воздухоплавания Золотая осень на Золотом кольце. Он состоится в...

Суздаль готовится к фестивалю воздухоплавания "Золотая осень на Золотом кольце".Он состоится в эти выходные.Фестиваль для древнего города уже стал традиционным. В небо взмоют больше 15-ти аэростатов с названиями разных городов, среди которых теперь будет и шар Суздаля - подарок городу к его тысячелетию. За логотип аэростата проголосовали жители региона. Место общего взлёта сообщат в четыре часа. Возможность полетать на шаре и увидеть достопримечательности города с высоты птичьего полёта будет у каждого гостя. Помимо фестиваля воздухоплавания, для жителей и гостей города организаторы подготовили яркую программу в рамках фестиваля "Суздаль жАрит и парИт!". И предлагают гастрономическое путешествие от лучших шеф-поваров России.