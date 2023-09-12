Чемпионат по барбекю, уха из петуха и жаренный поросенок на вертеле, которого приготовит шеф-повар из Сербии. На кулинарном конгрессе, куда съедутся лучшие повара, будет вкусно и сытно.

Чемпионат по барбекю, уха из петуха и жаренный поросенок на вертеле, которого приготовит шеф-повар из Сербии. На кулинарном конгрессе, куда съедутся лучшие повара, будет вкусно и сытно. Параллельно в Суздале пройдет фестиваль воздухоплавания “Золотая осень на Золотом кольце“. Кулинарный конгресс состоится 15 и 16 сентября на территории ГТК “Суздаль”. Два дня лучшие повара России будут