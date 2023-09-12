Свой юбилей отмечает главный музей Владимирской области. Знаменитому Владимиро-Суздальскому...

Свой юбилей отмечает главный музей Владимирской области.Знаменитому Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику - 65.Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник был образован в сентябре 1958-ого года. Именно тогда памятники Владимира, Боголюбова и Суздаля были объединены в рамках одной структуры. Спустя 2 года музей-заповедник возглавила Алиса Аксёнова. Для Алисы Ивановны, чье имя - символ- служения музейному делу, музей стал главной линией жизни. Тот Владимиро-Суздальский, который знают и любят миллионы людей - результат работы коллектива единомышленников под её руководством. Во главе музея-заповедника легендарная музейщица стояла ровно полвека. Суздаль за это время превратился в "город-музей", сам музей-заповедник приобрёл федеральный статус и был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. Была проведена масштабная музеификация, реставрация особо ценных объектов, созданы уникальные экспозиции. Сегодня Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник- - один их крупнейших музеев страны. В его владениях - памятники, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А число посетителей ежегодно превышает миллион человек.