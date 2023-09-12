Привиться можно от гриппа, короновируса и пневмококка

Пункты вакцинации заработали в общественных местах Владимира. Об этом сообщает региональный минздрав.Сейчас привиться от гриппа, короновируса и пневмококка можно в гипермаркетах «Лента» и «Глобус», а также в ТЦ «Восток-1».Все пункты работают по субботам с 10.00 до 14.00. По будням — во вторник и четверг — с 10.00 до 14.00 работает пункт вакцинации в «Глобусе».В минздраве отметили, что привиться можно двумя вакцинами одновременно — от гриппа и пневмококка или от коронавируса и пневмококка.Напомним, жителей Владимирской области пройти диспансеризацию.