Практически аварийное заваленное мусором «тысячное» общежитие в посёлке Труда Кольчугинского района наконец проверила прокуратура. Это произошло после того, как о проблеме написали

Практически аварийное заваленное мусором «тысячное» общежитие в посёлке Труда Кольчугинского района наконец проверила прокуратура. Это произошло после того, как о проблеме написали местные журналисты в газете «Кольчугинские вести». Статью выпустили под названием «Вчера – госпиталь. Сегодня — бомжатник». По словам корреспондента «вестей», жуть начинается уже с фасада: вываливающиеся кирпичи, растущие из каменной кладки деревья, разбитые