В Кольчугино прокуратура обратила внимание аварийное состояние общежития. Произошло это после того, как о проблеме написало местное издание «Кольчугинские вести». Статью о плачевном

В Кольчугино прокуратура обратила внимание аварийное состояние общежития. Произошло это после того, как о проблеме написало местное издание «Кольчугинские вести». Статью о плачевном состоянии так называемой «тысячной» общаги выпустили под названием «Вчера – госпиталь. Сегодня — бомжатник». По словам корреспондента издания, жуть начинается уже с фасада: вываливающиеся кирпичи, растущие из каменной кладки деревья, разбитые окна.