Выборы проходили по 25 одномандатным округам и по партийным спискам.

Выборы проходили по 25 одномандатным округам и по партийным спискам.Ноу-хау подкачало?В этом году жители нашей области смогли проголосовать дистанционно. Систему ДЭГ в регионе ввели впервые.Голосование онлайн дало владимирцам возможность выбрать кандидата не выходя из дома. Для этого нужно было иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги» и подать заявление о дистанционном голосовании. Систему применили в 24 регионах России и в столице.– Впервые в истории у жителей области появилась возможность проголосовать вне зависимости от того, где они находятся, и на выборах депутатов Законодательного Собрания, и на местных выборах. Мы сделаем всё возможное, чтобы разъяснить участникам преимущества дистанционного голосования, – пояснил председатель областного избиркома Вадим Минаев.Для того чтобы обеспечить честные выборы, в качестве наблюдателей привлекли и IT-специалистов.Этой возможностью воспользовалось более 43 тыс. человек (примерно 4% от общего числа жителей, имеющих право голоса). Но не обошлось без казусов. Избиратели обнаружили ошибку в партийной принадлежности одного из кандидатов от КПРФ. Александр Бумагин почему-то отобразился в партии конкурентов. Хотя на бумаге никакой ошибки не было.Итоги электронного голосования такие:– 1-е место – партия «Единая Россия», 67,02% голосов,– 2-е место – ЛДПР, 10,7% голосов,– 3-е место – КПРФ, 7,9% голосов,– 4-е место – партия «Новые люди», 7,05% голосов.Ещё две партии 5%-ный барьер по итогам ДЭГ не преодолели: у «Справедливой России» – 4,7% голосов, у Партии пенсионеров – 2,62%.Лидеров определили10 сентября трёхдневное голосование на выборах депутатов ЗС Владимирской области завершилось. К 5 часам утра 11 сентября региональная избирательная комиссия обработала 100% протоколов.На момент сдачи номера в печать 11 сентября предварительные итоги голосования таковы:№ 1. Партия «Елиная Россия» – 55,47% голосов.№ 2. Партия КПРФ – 14,02% голосов.№ 3. Партия ЛДПР– 10,39% голосов.№ 4. Партия «Справедливая Россия» – 6,63% голосов.№ 5. Партия пенсионеров – 6,06% голосов.№ 6. Партия «Новые люди» – 4,83% голосов.Точные цифры огласят уже на этой неделе.Антирекорд по явкеС 2005 года выборы Законодательного собрания Владимирской области проходят по смешанной системе, то есть избиратель голосует как за кандидатов в конкретных округах, так и за общие списки кандидатов от политических партий (получает два бюллетеня). За прошедший период состоялось пять избирательных кампаний в региональном парламенте. Самый низкий процент явки отметили в 2013 году, тогда она составила 28,51%. Выборы-2023 побили этот антирекорд. По предварительным данным, в этом сентябре в голосовании участвовало 268 448 человек, или 24,77% от всего населения.Как уточнил модератор Владимирского экспертного клуба, достаточно низкий результат объясняется тем, что в нашей области впервые развели по времени выборы исполнительной и законодательной ветвей власти. Раньше их всегда проводили в единый день голосования. Люди же традиционно охотнее выбирают персональных руководителей, нежели уполномоченных представителей.Мненение экспертаМодератор Владимирского экспертного клуба Дмитрий Жученко:– Состоявшиеся выборы в целом не принесли сюрпризов. Во всех округах выиграли единороссы – почти везде более 50% голосов. Из относительных неожиданностей среди партийных списков, пожалуй, то, что прошла Партия пенсионеров и не преодолела барьер 5% партия «Новые люди».В тему– Наша область оказалась на 5-м месте среди регионов по явке на дистанционное голосование. В нём участвовало 90% избирателей, – сообщил избирком в воскресенье,10 сентября.На первом месте – Ярославская область. Дистанционно проголосовали 92% людей, подавших заявки.Последним в списке оказался Ненецкий автономный округ. Из всех заявившихся на электронное голосование в нём участвовало всего 29%.