С понедельника, 11 сентября, в пединституте ВлГУ новый руководитель.

С понедельника, 11 сентября, в пединституте ВлГУ новый руководитель. Им стал Александр Малахов, ранее замещавший директора образовательного учреждения по воспитательной работе. Такую информацию сообщили региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу Владимирского госуниверситета.Известно, что в 2005 году Александр Малахов окончил филфак ВлГУ. Новый начальник сменил Марину Артамонову, которая теперь ректор Владимирского института развития образования им. Новиковой.