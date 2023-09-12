В первом полугодии 2023 года жители Владимирской области потратили на страхование 3,9 млрд...

В первом полугодии 2023 года жители Владимирской области потратили на страхование 3,9 млрд рублей.Об этом сообщает пресс-служба «Отделения Владимир Банка России». В I полугодии 2023 года владимирцы потратили на страхование 3,9 млрд рублей. И это на четверть больше, чем в январе-июне 2022 года.Почти каждый третий житель региона оформил страховой полис. Уточняется, что заключено 486 000 договоров. Это на 14% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.Во-первых, на автострахование в этом году пришлось 30% всех сборов.В январе-июне жители региона потратили на полисы ОСАГО свыше 1,2 млрд рублей. И это на 29% больше, чем в I полугодии 2022 года.Рост связан с восстановлением продаж новых автомобилей отечественных и китайских производителей, а также с повышением стоимости машин, подорожанием запчастей и комплектующих.Во-вторых, страхование жизни продемонстрировало рост на 32% (до 1,2 млрд рублей), а страхование от несчастных случаев и болезней на 9% (до 218 млн рублей). Любопытно, что эти договора сопровождают заключение кредитов.В 2023 году спрос на заемные средства со стороны граждан возрос, что привело к увеличению продаж полисов.В пресс-службе «Отделения Владимир Банка России» отмечают:«Драйвером роста некредитного страхования жизни снова стало ИСЖ – инвестиционное страхование жизни. Быстрый рост во многом объясняется эффектом низкой базы прошлого года, что было связано с сокращением предложения данных продуктов самими страховщиками из-за сложностей с их наполнением, а также сохранением в I полугодии 2023 года невысоких ставок по депозитам».А как обстоят дела со страховыми выплатами?Сообщается, что страховые выплаты в январе-июне этого года также выросли на 20% и приблизились к 2,1 млрд рублей.Выплаты по страхованию жизни (в том числе инвестиционному) возросли на 31% — до 989,6 млн рублей, по ОСАГО — на 13% до 601,4 млн рублей.Фото: пресс-служба «Отделения Владимир Банка России», Freepik.com