Это будет возможно благодаря новой школе, которая сможет вместить 1100 школьников. Власти полагают, что открытие такого крупного учебного заведения ликвидирует проблему учебы в две смены.

Это будет возможно благодаря новой школе, которая сможет вместить 1100 школьников. Власти полагают, что открытие такого крупного учебного заведения ликвидирует проблему учебы в две смены. Объект планируют достроить в 2024 году. Школа строится с 2022 года. Как сообщил Александр Авдеев в соцсетях, долгое строительство связано с нехваткой рабочих и трудностями с поставкой материалов в «новых