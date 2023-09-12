Жилищной статистикой поделились во Владимирстате. Согласно данным на конец прошлого года, общая площадь жилых помещений в регионе – 42,3 млн кв.м. В среднем на одного жителя области

Жилищной статистикой поделились во Владимирстате. Согласно данным на конец прошлого года, общая площадь жилых помещений в регионе – 42,3 млн кв.м. В среднем на одного жителя области приходится 31,9 квадратных метров жилья. При этом городские жители живут в более тесных условиях, чем сельские – 29,8 кв.м против 39,4 кв.м. Во Владимирстате также рассказали о том,