В Суздале остановят куранты XVII века. С начала следующей недели мелодичный звон курантов...

В Суздале остановят куранты XVII века.С начала следующей недели мелодичный звон курантов прекратится, сообщила пресс-служба ВСМЗ.Связано это с реставрационными работами, проводимыми сейчас на башне. В числе прочего ремонтируют кровлю, а конструкционная особенность курантов такова, что они соединяются с механизмом боя через крышу.Подрядчики обещают провести работы как можно быстрее, конкретная дата окончания ремонта не называется.Напомним, что это очень необычные часы. По виду циферблат похож на куранты Московского Кремля, но вместо цифр — буквы.Фото: пресс-служба ВСМЗ.