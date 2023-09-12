День духовых оркестров – отличный праздник в честь завершения летнего сезона в Усадьбе Храповицкого, отметили в ВСМЗ. В субботу, 16 сентября, в парке возле усадьбы выступят три коллектива.

День духовых оркестров – отличный праздник в честь завершения летнего сезона в Усадьбе Храповицкого, отметили в ВСМЗ. В субботу, 16 сентября, в парке возле усадьбы выступят три коллектива. Для слушателей будет играть Народный духовой оркестр “Возрождение” из Судогды, традиционный участник летних встреч. Также выступят музыканты Оркестра Управления Росгвардии – коллектив с богатой историей, когда-то именно