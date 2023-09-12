Владимирские биатлонистки вошли в число лучших спортсменок в ЦФО.
В минувшие выходные в Никитенки...
Владимирские биатлонистки вошли в число лучших спортсменок в ЦФО.
В минувшие выходные в Никитенки Смоленской области, прошло первенство ЦФО по летнему биатлону, сообщает минспорта Владимирской области.
Две спортсменки из Владимирской области показали отличный результат и встали на пьедестал первенства.
Ступихина Таисия показала лучший результат среди девочек 11-12 лет – золото, тренер Серенков В.Ю.
Круппа Марина в конкурентной борьбе завоевала бронзовую медаль, тренер Позняк А.А.
Поздравляем спортсменок и тренеров с отличным результатом, ждем новых побед от наших юных спортсменок!
Фото: https://www.pxfuel.com