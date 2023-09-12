Соревнования прошли в Твери с 6 по 11 сентября. В нем приняли участие и владимирские спортсмены. Велосипедисты привезли 11 медалей, сообщили в правительстве области. 2 золотые медали в «Общем

Соревнования прошли в Твери с 6 по 11 сентября. В нем приняли участие и владимирские спортсмены. Велосипедисты привезли 11 медалей, сообщили в правительстве области. 2 золотые медали в «Общем старте» и «Классике» завоевал Антон Фолифоров, на его счету также серебряная медаль в дисциплине «Лонг». Светлана Фолифорова взяла два “золота” в личном зачёте, одно золото в