На ежегодной «Перекличке перинатальных центров» ГБУЗ ВО «Областной перинатальный центр» занял второе место среди 55 участников со всей страны.

На ежегодной «Перекличке перинатальных центров», которая состоялась в рамках XVII Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: Версии и контраверсии», ГБУЗ ВО «Областной перинатальный центр» занял второе место среди 55 участников со всей страны. Такой информацией поделилась пресс-служба регионального правительства.Мероприятие проходило в городе Сочи. Владимирское учреждение здравоохранения впервые принимало в нём участие и набрало 70 баллов.Как отметила главрач ОПЦ Надежда Туманова, подобный результат – заслуга всего коллектива медработников и свидетельство, что во Владимирской области трудятся большие профессионалы. «Продолжаем трудиться для наших пациентов», – сказала доктор.