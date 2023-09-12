Владимирское Ополье ученые помогают сделать мощным туристическим брендом. Суздальский район...

Владимирское Ополье ученые помогают сделать мощным туристическим брендом.Суздальский район посетил научный сотрудник Института географии РАН, кандидат исторических наук Владимир Каганский. Подробности у Полины Лаптевой.Единство многообразия российских просторов изучает путешественник Владимир Каганский. Исследователь культурного ландшафта буквально "читает" местность, замечая природную упорядоченность и вековые закономерности развития этих территорий.Владимир Каганский, кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института географии РАН:- Ландшафт не сводится только к визуальной картинке сверху. Тем более только к картинке сверху. Путешествующий человек может видеть ландшафт во всех ракурсах сверху снизу сбоку. Во-вторых, при путешествии ты оказываешься внутри ландшафта, и можешь его переживать всеми органами чувств, чего не дает банк данных, никакие большие данные.Когда-то эти территории были все распаханы. Теперь на смену полям приходят леса. Природа берет свое, возвращаясь к исконному состоянию.Владимир Каганский, кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института географии РАН:- На территории центральной России, на уже ста миллионах гектар сельское хозяйство исчезает и бывший сельский ландшафт ждет вот это состояние. Это состояние скоро исчезнет. Его важно запечатлеть.Здесь вырастут леса.Земли центральной России это Ополье и Полесье, пронизанные речными долинами. По словам ученого, эта земля обладает потенциалом и всеми условиями для создания нового маршрута для путешественников.Владимир Каганский, кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института географии РАН:- Эти открытые места проходимы для пешего туризма, для велотуризма и особенно для конного туризма.Это более живописно, чем однообразные большие пространства. И если думать о будущем, здесь можно и нужно заниматься культурным лесовосстановлением.Эти просторы часто ускользают от взглядов туристов. Россыпь поселений утопающих за чередой холмов составляют самобытный дух Владимирского Ополья, который, пока еще, не ушел в забвение.Полина Лаптева, Андрей Беляков, Вести Владимир.