Во Владимире местной жительнице удалось оформить крупные кредиты на знакомых при помощи их...

Во Владимире местной жительнице удалось оформить крупные кредиты на знакомых при помощи их мобильных телефонов.От обмана 32-летней жительницы Владимира пострадали 52-летняя и 53-летняя женщины, которые, как выяснилось, «задолжали» банкам 300 000 и 600 000 рублей.Однако сами потерпевшие признались, что кредиты не оформляли. Дело в том, что женщины неожиданно стали получать смс-уведомления о задолженности и решили обратиться в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру.Было установлено, что «за них» кредиты оформила их 32-летняя приятельница.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, весной текущего года фигурантка установила доверительные отношения с потерпевшими:«Периодически мошенница находилась у них в гостях, где просила воспользоваться их мобильными телефонами, якобы для звонков или помощи в переводе денежных средств, а также оплаты сотовой связи...»Выяснилось, что злоумышленница, используя гаджеты своих приятельниц, оперативно оформила онлайн-кредиты, а потом перевела деньги на свои счета. И естественно — тратила их.В настоящее время следователем следственного отдела ОП № 3 УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданки возбуждены два уголовных дела по признакам «Мошенничества».Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Фото: pxfuel.com