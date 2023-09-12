Выставка откроется в музейном центре “Палаты” в ноябре. Как сообщают в пресс-службе Музея-заповедника, впервые зрители смогут увидеть большое копье из сунгирского захоронения, а также

Выставка откроется в музейном центре “Палаты” в ноябре. Как сообщают в пресс-службе Музея-заповедника, впервые зрители смогут увидеть большое копье из сунгирского захоронения, а также другие экспонаты. Ранее Владимиро-Суздальский музей-заповедник оформлял только локальные выставки, посвященные Сунгири. Теперь древние находки можно будет увидеть в любое время. Экспозиция откроется 1 ноября и будет работать на постоянной основе. Екатерина Проничева,