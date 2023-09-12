Во Владимире в седьмой раз прошел полумарафон Золотые ворота. Кто показал лучшее время -...

Во Владимире в седьмой раз прошел полумарафон "Золотые ворота". Кто показал лучшее время - расскажет Федор Лалакин.Так финишировала Юлия Конякина, она оказалась лучшей в забеге на 21 километр и 100 метров среди женщин. Пробежав это расстояние за 1 час и 19 минут. Особой подготовки не было, просто любит спорт, рассказывает ЮлияЮлия Конякина, победитель забега на 21,1 км среди женщин:- Я уже третий год приезжаю сюда и в принципе, какой-то целенаправленной подготовки к забегу не было, просто в течение сезона. Но мне очень нравится здесь трасса, атмосфера, я рада, что получилось выиграть.Ольга Бекрицкая особенно выделялась из толпы участников. Она принимала участие в забеге вместе со своим сыном в коляске и при этом босиком.Ольга Бекрицкая, участница забега:- Я четырехкратный мировой рекордсмен по бегу босиком с коляской, поэтому это мой нормальный вид. Я бегаю так уже два года, а с коляской уже 5 лет.Помимо полумарафона для жителей и гостей города на главной сцене выступали творческие коллективы, а спортивные инструкторы проводили мастер-классы и показывали упражнения. Работали также и детские зоны с игровыми площадками. Компании "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" подготовили для юных владимирцев интересную и главное познавательную программу.Яна Дмитриева, пиар-менеджер компании "ЭнергосбыТ Плюс":- Наши сотрудники сами участвуют вместе с детьми в полумарафоне "Золотые ворота", а также, компания "Т Плюс" организовывает всегда детскую зону, игровую площадку. Ну, а пока дети играют, наши коллеги из "ЭнергосбыТ Плюс" подключают их родителей к дистанционным сервисам и объясняют, что нужно бережно относиться к экологии.Увлекательные конкурсы не дали заскучать детям, пока взрослые участвовали в полумарафонеАндрей Кузьмин, начальник отдела разработки и поддержки информационных систем ООО "ИТ Плюс":- Бег это для меня такое неповторимое удовольствие, я всегда стараюсь раз в неделю хотя бы пробежаться и третий год уже посещаю этот праздник.С каждым годом количество участников полумарафона только увеличивается. В этот раз проверить свои силы в забеге решили около двух тысяч человекЕлена Запруднова, заместитель главы администрации г. Владимира:- Основная цель это во-первых, здоровый образ жизни и как можно больше вовлечь в это массовое мероприятие граждан, которые бегают, занимаются спортом.Дистанции - от 300 метров, до 21-го километра. Участвовали люди всех возрастов. Всех объединил бег и любовь к спорту.Федор Лалакин, Алексей Ковалев, Вести Владимир