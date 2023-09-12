Во Владимире в седьмой раз прошел полумарафон Золотые ворота. Кто показал лучшее время -...
Во Владимире в седьмой раз прошел полумарафон "Золотые ворота". Кто показал лучшее время - расскажет Федор Лалакин.
Так финишировала Юлия Конякина, она оказалась лучшей в забеге на 21 километр и 100 метров среди женщин. Пробежав это расстояние за 1 час и 19 минут. Особой подготовки не было, просто любит спорт, рассказывает Юлия
Юлия Конякина, победитель забега на 21,1 км среди женщин:
- Я уже третий год приезжаю сюда и в принципе, какой-то целенаправленной подготовки к забегу не было, просто в течение сезона. Но мне очень нравится здесь трасса, атмосфера, я рада, что получилось выиграть.
Ольга Бекрицкая особенно выделялась из толпы участников. Она принимала участие в забеге вместе со своим сыном в коляске и при этом босиком.
Ольга Бекрицкая, участница забега:
- Я четырехкратный мировой рекордсмен по бегу босиком с коляской, поэтому это мой нормальный вид. Я бегаю так уже два года, а с коляской уже 5 лет.
Помимо полумарафона для жителей и гостей города на главной сцене выступали творческие коллективы, а спортивные инструкторы проводили мастер-классы и показывали упражнения. Работали также и детские зоны с игровыми площадками. Компании "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" подготовили для юных владимирцев интересную и главное познавательную программу.
Яна Дмитриева, пиар-менеджер компании "ЭнергосбыТ Плюс":
- Наши сотрудники сами участвуют вместе с детьми в полумарафоне "Золотые ворота", а также, компания "Т Плюс" организовывает всегда детскую зону, игровую площадку. Ну, а пока дети играют, наши коллеги из "ЭнергосбыТ Плюс" подключают их родителей к дистанционным сервисам и объясняют, что нужно бережно относиться к экологии.
Увлекательные конкурсы не дали заскучать детям, пока взрослые участвовали в полумарафоне
Андрей Кузьмин, начальник отдела разработки и поддержки информационных систем ООО "ИТ Плюс":
- Бег это для меня такое неповторимое удовольствие, я всегда стараюсь раз в неделю хотя бы пробежаться и третий год уже посещаю этот праздник.
С каждым годом количество участников полумарафона только увеличивается. В этот раз проверить свои силы в забеге решили около двух тысяч человек
Елена Запруднова, заместитель главы администрации г. Владимира:
- Основная цель это во-первых, здоровый образ жизни и как можно больше вовлечь в это массовое мероприятие граждан, которые бегают, занимаются спортом.
Дистанции - от 300 метров, до 21-го километра. Участвовали люди всех возрастов. Всех объединил бег и любовь к спорту.
Федор Лалакин, Алексей Ковалев, Вести Владимир