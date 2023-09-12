Завершается обновление материально-технической базы 10 детских школ искусств Владимирской области.

Завершается обновление материально-технической базы 10 детских школ искусств Владимирской области. Об этом сообщила .По нацпроекту «Культура» образовательные учреждения Владимира, Радужного, Меленок, Суздаля, Александровского, Вязниковского, Кольчугинского и Петушинского районов получают новые музыкальные инструменты и прочее необходимое для обучения оборудование. На эти цели направлено 46,3 млн рублей.Кроме того, в настоящий момент продолжается восстановление Александровской районной ДШИ им Зубова. Ремонтные работы здесь планируется завершить в будущем году. А вот отреставрированную Детскую школу искусств им. Фирсовой в Суздале откроют совсем скоро.