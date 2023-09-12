Министра здравоохранения Владимирской области привлекли к административной ответственности.

Министра здравоохранения Владимирской области привлекли к административной ответственности. Чиновник нарушил порядок рассмотрения обращений граждан. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.Правоохранители установили, что в мае 2023 года областной Минздрав зарегистрировал заявление от Общества защиты прав потребителей «Народный контроль», в котором говорилось о нарушениях в сфере здравоохранения.«Ответ заявителю направлен за пределами установленного законом тридцатидневного срока. Кроме того, ответ дан не по существу поставленных в обращении вопросов, часть доводов заявителя проигнорирована», – отмечается в сообщении прокуратуры.В отношении министра возбудили административное дело, чиновника оштрафовали. В адрес курирующего заместителя губернатора Владимирской области внесено прокурорское представление.