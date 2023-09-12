Избирком Владимирской области обработал 100% бюллетеней по голосованию на выборах депутатов Законодательного Собрания.

Избирком Владимирской области обработал 100% бюллетеней по голосованию на выборах депутатов Законодательного Собрания. 55,47% избирателей, пришедших на выборы, отдали голоса за «Единую Россию». Во всех одномандатных округах выиграли единоросы.«Это говорит о том, что представители партии пользуются доверием людей, понимают повестку развития муниципалитетов, региона и страны, знают проблемы жителей и умеют их решать. У новых депутатов-единоросов Заксобрания есть чёткие планы по развитию нашего региона, сверстанные в "Народную программу". Она состоит из наказов избирателей», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.