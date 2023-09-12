Во Владимирской области стартовал сезон вакцинации от гриппа. Прививочная кампания набирает...

Во Владимирской области стартовал сезон вакцинации от гриппа.Прививочная кампания набирает обороты.Привиться можно в поликлиниках по месту жительства. Вакцины, по словам врачей, достаточно. К примеру, только в поликлинике 4-ой горбольницы Владимира сейчас 7 с половиной тысяч доз "Совигриппа" и почти тысяча "Ультрикс Квадри". А всего во Владимирскую область поступило свыше 270 тысяч доз антигриппозной вакцины. Привиться можно не только в медицинских организациях, но и в пунктах массовой вакцинации. Желающих поставить защиту от вируса много. Выстраиваются очереди.- Всем надо делать. На себе проверено. Действует. Мы даже перенесли грипп, но в лёгкой форме.