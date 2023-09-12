Во Владимирской области вступили в силу новые «Правила охраны жизни людей на водных...

Во Владимирской области вступили в силу новые «Правила охраны жизни людей на водных объектах».Основные изменения коснулись не только органов местного самоуправления, но и обычных граждан, сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Спасатели информируют и предупреждают:1. Изменена безопасная толщина льда.Теперь безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 10 см. Ранее, напомним, звучало «7 см».2. Запрещается выезжать на лед «в не оборудованных специально для этого местах» на автомобильных, тракторных и иных транспортных средствах.Кстати, речь идёт и про снегоходы (а также гужевые повозки).3. Были введены дополнительные запреты на использование сапбордов, байдарок и иного спортивного водного инвентаря, предназначенного для занятий спортом и отдыха на водных акваториях, «без спасательных жилетов».Более подробно все изменения можно изучить в Постановлении Правительства Владимирской области от 6 сентября 2023 года № 650.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области; pxfuel.com