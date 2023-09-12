Инженер выполнял геодезические работы, как вдруг его жизнь внезапно оборвалась. Дорожный рабочий за рулем грузовика стал сдавать назад и задавил мужчину. О происшествии рассказали в

Инженер выполнял геодезические работы, как вдруг его жизнь внезапно оборвалась. Дорожный рабочий за рулем грузовика стал сдавать назад и задавил мужчину. О происшествии рассказали в прокуратуре. Трагедия произошла 9 сентября около 14:30, недалеко от поворота на село Черниж. Водитель грузовика марки «SITRAK» двигался задним ходом по ремонтируемому участку дороги и совершил наезд на инженера-геодезиста. Смерть