Возрождением уникальной корабельной резьбы занимается плотник Николай Курюкин из Гороховца....

Возрождением уникальной "корабельной" резьбы занимается плотник Николай Курюкин из Гороховца.Резчик по дереву на доске создаёт целые сказочные сюжеты. Как появляются морские русалки и мифические чудища, посмотрела Александра Лебедикова.Морские русалки, мифические чудовища и растительные узоры. В руках мастера Николая Курюкина обычные доски превращаются в сказочные "полотна". Вот уже несколько лет житель Гороховца создает одно из главных украшений старинного города - деревянные наличники. В особой технике "корабельной" резьбы.Николай Курюкин, резчик по дереву:- В силу способностей, характера - сам по себе научился. Ни у кого особо уроки не брал. Ну были знакомые, которые занимались этой резьбой. Пообщались, поговорили, а так все сам по себе.//Книжка у меня толстенная есть - в ней много всего очень написано.Истоки этого промысла уходят в середину восемнадцатого - начало девятнадцатого веков. Раньше им занимались плотники якуши. ТАк они "наряжали" деревянные фрегаты. Когда эти суда "вышли из моды", мастера перешли на оформление оконных рам. Изготовление одного изделия может занимать до двух месяцев - говорит Николай. Продолжительность работы зависит от сложности рисунка и породы дерева. Самая мягкая и податливая - липа - используется в корабельной резьбе чаще всего.- А началось все с таких лошадок. Ими вдохновился в музее игрушки в Сергиевом Посаде - рассказывает мастер. Создавал свое, глядя на брошюру.Николай Курюкин, резчик по дереву:- Я сам рисовал эти игрушки, свои пропорции соблюдал. На мой взгляд вот эти игрушки один в один как сделаны эти тройки, повозки, птички.Сегодня главная мечта Николая - организовать в Гороховце собственную выставку.- Николай Курюкин, резчик по дереву: "В Нижегородской области в Городце сделали выставку деревянных наличников. То же самое, что делаю я, только там делают городские. Хотел бы организовать здесь в Гороховце что-то подобное. Чтобы дети, внуки все это видели."Пробудить живой интерес к русским традициям и возродить забытое искусство деревянной резьбы - такую задачу ставит перед собой мастер. По мнению Николая, для ее реализации нужно лишь немного упорства и времени.Александра Лебедикова, Александр Чунаев, Вести-Владимир