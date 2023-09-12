Вязниковская межрайонная прокуратура добивается устранения нарушений законодательства об...

Вязниковская межрайонная прокуратура добивается устранения нарушений законодательства об энергосбережении.Выяснилось, что в Вязниковском районе была проведена проверка соблюдения законодательства о ЖКХ, энергосбережении и энергетической эффективности.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области информирует, что в ТСЖ «Лесное» были обнаружены многочисленные нарушения:«… по содержанию и обслуживанию многоквартирных домов №№ 1, 3, 5, расположенных в посёлке Степанцево, в соответствии с решениями общего собрания собственников жилых помещений».Увы, в нарушение требований закона, товариществом собственников жилья не были приняты меры по установке общедомовых приборов учета потребляемой энергии, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения.Уточняется, что при этом технически установка в указанных многоквартирных домах возможна.Аналогичные нарушения, кстати, выявлены и в работе ещё 28 управляющих организаций.В результате проверок, прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях.«В целях организации надлежащего взаимодействия между управляющими и ресурсоснабжающими организациями для выполнения установленных законом требований, завершения мероприятий по оснащению домов общедомовыми приборами учета, межрайонной прокуратурой главе администрации Вязниковского района направлена соответствующая информация...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com