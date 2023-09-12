С 4 по 10 сентября 2023 года на автомобильных трассах 33-го региона зарегистрировано 17 аварий, в которых скончался 1 человек и 26 жителей получили ранения различной степени тяжести.

С 4 по 10 сентября 2023 года на автомобильных трассах 33-го региона зарегистрировано 17 аварий, в которых скончался 1 человек и 26 жителей получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.Также на минувшей неделе правоохранители зафиксировали 175 ДТП с материальным ущербом и поймали 61 нетрезвого водителя.Напомним, ранее «АиФ» рассказывал, как 10 сентября в Гусь-Хрустальном районе .