Вместо того чтобы удалить лишние фото, актриса решила выставить их в социальные сети.

Вместо того чтобы удалить "лишние фото", актриса решила выставить их в социальные сети.Популярная российская актриса Екатерина Климова, наиболее известная публике благодаря роли в фильме "Мы из будущего", поделилась на своей странице в социальных сетях подборкой. На некоторых снимках актриса без одежды прикрывается лишь мятой простынкой.Серию таких "постельных" кадров Екатерина Климова вынесла в рубрику "Ревизия", куда решила добавлять фотографии, которые хочется удалить из галереи, но рука не поднимается. Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное из недр телефона."Каждый раз собираюсь удалить лишние фото и почему-то не делаю этого. Решила объединить их в серии и публиковать перед утилизацией", – написала Екатерина Климова.Эту серию фотографий она назвала "Селфи без". И этой действительно довольно интимные кадры актрисы без макияжа и без одежды.Кроме того, звезда предложила подписчикам написать в комментариях, какие фото из ее архива они бы хотели еще увидеть. Но, предвидев желания некоторых фанатов, актриса уточнила один момент."P.S. эротические фото и скрины документов публиковаться не будут", – добавила Екатерина Климова.Напоминаем, актриса довольна редко радует подписчиков такими домашними фотографиями. Почти на всех фото Климова при параде, но кажется, такому контенту теперь тоже нашлось место на ее странице.Ранее , что хирурги не знают, что произошло с лицом актрисы Екатерины Климовой.