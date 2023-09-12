Житель Коврова получил срок за убийство своей сожительницы Ковровским городским судом вынесен...

Житель Коврова получил срок за убийство своей сожительницыКовровским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ)Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в один из дней в марте 2022 года, мужчина в нетрезвом виде, пришёл с работы домой.На почве того, что его также нетрезвая сожительница не приготовила ужин и не убралась в доме, между ними произошёл конфликт. Осужденный ударил женщину по голове, отчего та упала на пол. После этого мужчина начал бить ее ногами по голове. Потерпевшая скончалась.Виновному назначили 7 лет тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com