Жителей Владимира приглашают поучаствовать в «Неделе финансовой грамотности». С 11 по 15 сентября...

Жителей Владимира приглашают поучаствовать в «Неделе финансовой грамотности».С 11 по 15 сентября владимирцы смогут посетить лекции и мастер-классы, квесты и викторины.Выбор тем — самый разный: от защитных признаков денег до цифрового рубля, финансовых пирамид и инвестиционной грамотности, безопасности и защиты прав потребителей.Во Владимирской областной научной библиотеки ежедневно будут проходить занятия по темам: «Знай свои деньги», «Цифровой рубль», «Инвестиции», «Финансовые пирамиды», «Защита от мошенничества», «10 типичных ошибок потребителя», «Актуальные вопросы пенсионного законодательства РФ» и др.Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи пройдут интерактивные занятия по финансовой грамотности для детей младшего школьного возраста по теме «Как уберечься от мошенников», а также тест «Знаешь ли ты свои финансовые права» для студентов колледжей.Владимирский государственный университета им. А.Г. и Н.Г.Столетовых подведет итоги работы школы волонтеров финансовой грамотности, поделится «Финмудростями» и пригласит прокатиться в «Финансовом троллейбусе».Владимирский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, в свою очередь, проведет вебинар для учителей и финансовый "квиз" для студентов.Во Владимирском филиале «Российского университета кооперации» состоится квест-игра для старших школьников «Копейка рубль бережет».Подробнее о программе (и времени) мероприятий можно узнать на официальных сайтах библиотек и вузов.Фото: pxfuel.com