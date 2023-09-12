Жителей Владимирской области предупреждают о резком потеплении и мощной магнитной буре. В среду...

Жителей Владимирской области предупреждают о резком потеплении и мощной магнитной буре.В среду (13-го сентября) во Владимире (и по области) прогнозируется долгожданное потепление до +20°C днём, а также преимущественно солнечная погода, без осадков.Атмосферное давление — 755 мм рт столба. Влажность воздуха — 55%. Ветер — восточный и северо-восточный, 1-2 метра в секунду.К вечеру 13-го сентября температура опустится до 15-17°C. Ночь же обещает быть холодной — 8°C.Магнитное поле — неустойчивое. Специалисты предупреждают, что первый 4-балльный удар бури придется на 1:00 13-го сентября. Второй такой же силы обрушится в 7:00.Самый сильный период магнитной бури придется на 14 сентября, поэтому будьте осторожны.Что делать метеочувствительным людям при магнитной бури?Отказаться от поездок на большие расстояния; не есть жареную пищу; пить больше чистой воды; регулярно проветривать помещение и гулять на свежем воздухе. При необходимости следует обратиться за медицинской помощью.Народный прогноз погоды на 13 сентября:«Одуванчик зацвёл — к тёплой осени»;«Журавли громко курлыкают — перед дождём»;«Лягушки прячутся глубоко под водой — к сильному похолоданию»;«Туман на восходе — день будет безветренным».Фото: pxfuel.com