В мошенничестве обвиняют 32-летнюю жительницу Владимира. Как сообщают в полиции, она находила подруг среди женщин постарше, и обманом оформляла на них кредиты. В результате пострадали

В мошенничестве обвиняют 32-летнюю жительницу Владимира. Как сообщают в полиции, она находила подруг среди женщин постарше, и обманом оформляла на них кредиты. В результате пострадали 52-летняя и 53-летняя жительницы областного центра. Об этом они узнали, когда стали поступать смс-уведомления о задолженности по кредитам. Оказалось, что на одну из клиенток оформлен займ на 300 тысяч рублей,