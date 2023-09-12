Жителю Коврова грозит до 10 лет лишения свободы за месть обидчику. Эта история произошла прошедшим...

Жителю Коврова грозит до 10 лет лишения свободы за месть обидчику.Эта история произошла прошедшим летом — 29 июля текущего года.Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, обвиняемый вместе с женой и приятелем отдыхали дома, распивая спиртные напитки.В какой-то момент алкоголь закончился. И обвиняемый решил сходить в магазин, чтобы снова купить спиртное.По дороге, в районе гаражей, у мужчины возник конфликт с незнакомцами. И в итоге всё это переросло в драку.После потасовки обвиняемый не успокоился, а вернулся к себе домой и схватил нож.Мужчина пришёл к месту драки, нашёл обидчика и ударил его оружием в живот.К счастью, пострадавший не погиб, но был причинён тяжкий вред его здоровью.В итоге уголовное дело направили для рассмотрения в Ковровский городской суд.«Мстителю» грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.Фото: pxfuel.com