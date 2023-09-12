Жителю Коврова грозит до 10 лет лишения свободы за месть обидчику.
Эта история произошла прошедшим...
Жителю Коврова грозит до 10 лет лишения свободы за месть обидчику.
Эта история произошла прошедшим летом — 29 июля текущего года.
Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, обвиняемый вместе с женой и приятелем отдыхали дома, распивая спиртные напитки.
В какой-то момент алкоголь закончился. И обвиняемый решил сходить в магазин, чтобы снова купить спиртное.
По дороге, в районе гаражей, у мужчины возник конфликт с незнакомцами. И в итоге всё это переросло в драку.
После потасовки обвиняемый не успокоился, а вернулся к себе домой и схватил нож.
Мужчина пришёл к месту драки, нашёл обидчика и ударил его оружием в живот.
К счастью, пострадавший не погиб, но был причинён тяжкий вред его здоровью.
В итоге уголовное дело направили для рассмотрения в Ковровский городской суд.
«Мстителю» грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
Фото: pxfuel.com