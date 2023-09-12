Мир больших людей, больших связей и больших денег. Для многих из нас все это кажется другой планетой, другой жизнью, другим миром. Тем интереснее взять в руки книгу Остапа Стужева Золотые пилигримы. И узнать про то, как появились новые русские, как зарождалась приватизация, откуда вышли сегодняшние олигархи и криминальные авторитеты. Понять, в конце концов, что и почему происходит с нами сегодня.

Мир больших людей, больших связей и больших денег. Для многих из нас все это кажется другой планетой, другой жизнью, другим миром. Тем интереснее взять в руки книгу Остапа Стужева "Золотые пилигримы". И узнать про то, как появились "новые русские", как зарождалась приватизация, откуда вышли сегодняшние олигархи и криминальные авторитеты. Понять, в конце концов, что и почему происходит с нами сегодня.Москва,Ницца, Екатеринбург, Вильнюс, Колумбия, Антверпен, США. 2012, 1989, 2009, 1987,2008 годы. Повествование строится нелинейно – мелькают города, страны, даты,люди. И из этого удивительного пазла складывается причудливая картина событий иявлений. Мы окажемся в кабинете у крупной шишки из МВД, в приемной банкира и в номереголландского отеля. Побываем в советской свердловской "трешке" и на пляже Ниццы.Осмотрим павильон промышленной выставки и кофейню близ Арбата. Погуляем с офицеромразведывательного управления НАТО и узнаем, сколько весит миллиард долларовналичными."Этобыло счастливое время, когда государство каждый день отдавало людям новые иновые свободы и при этом еще не началось тотальное обесценивание рубля. Продоллар "пипл" знал только понаслышке. Город еще не был поделен китайскимидинастиями ЦАО, ЗАО, САО и так далее. Коммунальные службы не засыпали улицутоннами химикатов", – с такого точного описания столицы конца 80-х автор иначинает повествование. Повествование о том, как зампредседателя исполкомаодного из райсоветов начал сдавать большие магазины в центре города в арендукооперативам. Как потом поставил везде своих людей и приватизировал заветнуюплощадь. Как ладил с рэкетирами, переживал рейдерские захваты и занимался "инвестиционнойдеятельностью".Сорватьсябез паспорта на частном самолете, чтобы продолжить вечер в модном клубеевропейской столицы. Подкупить судью. Вскрыть болгаркой железную дверь, закоторой скрываются неудачники. Пересчитать шуршащие купюры от продажиочередного захваченного объекта. Придумать хитроумную схему обналички.Сколотить первоначальный капитал на крупной краже из ювелирного магазина. Убитьприбывших на вызов милиционеров, а потом в этом раскаяться. Читатель следит заэтим водоворотом событий с интересом – до последней страницы! И чтениенапоминает американские горки, когда то дух захватывает, то хочется кричать отстраха, то накрывает волной восторга, то хочется смеяться.Действительно,в этой книге есть все, чтобы не отложить ее в сторону – захватывающая история,ярко, причудливые коллизии, детективный сюжет. Это не банальный криминальныйроман, а целая историческая сага о стране и времени. Прочитав ее, начинаешь иначеоценивать какие-то вещи, а то и вовсе приходит прозрение.Остужевупри этому удается очень точно выписать характеры героев и типажи. Он умеетнесколькими штрихами сказать о человеке самое важное, чтобы сразу понять, ктоперед нами. При этом автор погружен в тему и предмет своего рассказа настолько,что порой кажется, что перед нами – документальное повествование.Синтезжанров, обилие фактуры, хороший язык позволяют читателю в полной меренасладиться "Золотыми пилигримами". И испытывать приятное послевкусие от книги,которая так точно и ярко описала нас и нашу страну. Порой – без жалости иприкрас.Нов правдивости и есть главный плюс романа.