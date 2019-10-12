Певица Анна Седокова окончательно перестала скрывать то, что всерьез увлеклась латвийцем Янисом Тимму. Недавно она пришла поддержать его во время баскетбольного матча.

Певица Анна Седокова окончательно перестала скрывать то, что всерьез увлеклась латвийцем Янисом Тимму. Недавно она пришла поддержать его во время баскетбольного матча.На протяжении всей игры исполнительница выкладывала в Stories в своем Instagram-аккаунте видео, снятые с трибуны. Конечно, главным героем роликов был возлюбленный Анны. Седокова с удовольствием транслировала успехи Тимму, всеми силами демонстрируя гордость за него.Несмотря на то, что пара пока не сделала официального заявления об их статусе отношений, никто больше не сомневается в том, что они вместе. Недавно певица опубликовала в своей социальной сети снимок, на котором запечатлена с баскетболистом. На фото Анна и Янис запечатлены спиной к камере, они куда-то идут, держась за руки. "Ведь мы до самого конца по одному пути…" – подписала кадр звезда.Отметим, что спортсмен не является завидным холостяком, ведь у него есть штамп в паспорте. Его жену зовут Сана. Девушка подарила мужу сына, которому дали имя Кристиан. И все в их семье складывалось гладко, пока баскетболист не встретил Седокову. К слову, жена Яниса в разводе винит именно Анну.