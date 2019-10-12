Встречей в Новосибирске между местной Сибирью и Барысом из Нур-Султана стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости обыграли хозяев льда со счетом 2:0 и поднялись на второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Встречей в Новосибирске между местной "Сибирью" и "Барысом" из Нур-Султана стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости обыграли хозяев льда со счетом 2:0 и поднялись на второе место в турнирной таблице Восточной конференции.В составе победителей шайбы забросили Корбэн Найт и Аркадий Шестаков. Канадский вратарь казахстанской команды Эдвард Паскуале оформил первый "сухарь" в сезоне, оставив свои ворота в неприкосновенности."Барыс" вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка после 15 игр. "Сибирь" с 19 баллами идет пятой.