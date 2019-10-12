В матче второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные Химки на домашней площадке обыграли испанскую Басконию со счетом 79:76 (27:17, 16:22, 19:16, 17:21).

В матче второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные "Химки" на домашней площадке обыграли испанскую "Басконию" со счетом 79:76 (27:17, 16:22, 19:16, 17:21).У победителей встречи самыми результативными стали Алексей Швед (21 очко), Янис Тимма (18) и Джереми Эванс (17) и Девин Букер (14), а у гостей больше всех набрали Торнике Шенгелия и Пьеррия Генри – 18 и 16 очков соответственно."Химки" одержали вторую победу кряду в Евролиге и занимают четвертое место в турнирной таблице, а "Баскония" расположилась на седьмой строчке. В следующем матче турнира химчане 17 октября на выезде сыграют с ЦСКА, а испанцы в тот же день встретятся с турецким "Фенербархче".