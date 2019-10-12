В матче второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги петербургский Зенит на домашней площадке проиграл испанской Барселоне со счетом 63:87 (20:19, 20:24, 16:16, 7:28).

В матче второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги петербургский "Зенит" на домашней площадке проиграл испанской "Барселоне" со счетом 63:87 (20:19, 20:24, 16:16, 7:28).Самыми результативными у победителей встречи стали Кайл Курич (24 очка), Никола Миротич (17 + 10 подборов) и Виктор Клавер (12), а у хозяев паркета больше всех набрал Евгений Воронов – 10 очков."Барселона", одержавшая вторую победу кряду в Евролиге, занимает второе место в турнирной таблице, а "Зенит", потерпевший поражение во второй игре подряд, расположился на 17-й строчке.